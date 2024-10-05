Заводы Volkswagen оказались на грани закрытия в Германии

Volkswagen оказался в глубоком кризисе, автопроизводитель может впервые в своей истории закрыть заводы в Германии, сообщил «Коммерсант» . Это может случиться из-за нескольких причин, среди которых — падение интереса к электромобилям.

Работы могут лишиться десятки тысяч сотрудников. По мнению руководства автоконцерна, такие меры могут помочь выйти из сложившейся ситуации.

Продажи электромобилей в августе в Германии упали на 69%, уточнили журналисты, в ЕС в целом интерес к таким автомобилям снизился на 44%, что стало одной из причин возможного закрытия заводов Volkswagen. Другие вероятные причины — рост конкуренции со стороны китайских производителей. Гендиректор концерна Оливер Блуме отметил сложное положение европейской автомобильной промышленности в целом.

По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, канцлер Олаф Шольц очень постарался для уничтожения Volkswagen. Главу немецкого правительства обвинили в единоличном уничтожении того, что «практически невозможно уничтожить».