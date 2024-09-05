«В одиночку умудряется». Шольца обвинили в уничтожении Volkswagen

Журналист Боуз: Шольц в одиночку уничтожит Volkswagen

Moritz Frankenberg/dpa
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц делает все для уничтожения автоконцерна Volkswagen. Об этом на своей странице в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Любой, кто разбирается в автомобилях, знает, что Volkswagen — это то, что практически невозможно уничтожить. Этот идиот в одиночку умудряется полностью стирать его с лица Земли», — написал он.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что Германия столкнулась с серьезными проблемами в экономике из-за ситуации в сфере производства машин.

По его словам, Европа и Соединенные Штаты стали меньше заказывать автомобили, а Китай и вовсе перестал покупать немецкий транспорт. Все это может привести к хаосу в национальной экономике и безработице.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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