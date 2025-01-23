Зависящие от российской нефти китайские НПЗ приготовились к закрытию

Нефтеперерабатывающие заводы в Азии начали сокращать производство, а некоторые даже готовятся к закрытию. Причиной стал последний пакет санкций США в отношении российской нефти, который значительно повлиял на ее поставки на мировой рынок, сообщил Bloomberg .

Наибольший ущерб понесли небольшие компании в Китае, которые занимались переработкой нефти. Они сильно зависели от дешевых ресурсов из России и не опасались санкций при их приобретении.

Обычно у таких НПЗ производство неэффективно, и они могут конкурировать с лидерами рынка только благодаря скидкам на нефть.

Специалисты обращают внимание на то, что подобные предприятия уже снизили объемы переработки на 10–20%. Вероятно, в феврале эта тенденция усилится. Нефть из ОАЭ и Омана, которая может заменить российскую, стоит дороже, чем популярный среди «самоваров» сорт ESPO с Дальнего Востока. А повышение стоимости фрахта для танкеров только усугубляет ситуацию.

Ранее руководству ФРГ предложили снова импортировать нефть из России. Депутат бундестага Севим Дагделен призвала обеспечить конкурентоспособные цены на энергоносители, в частности, за счет открытия «Северного потока — 2» и импорта российской нефти на НПЗ Schwedt.