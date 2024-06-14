Завальный назвал срок принятия решения по строительству проекта «газового хаба» в Турции

Депутат Завальный: решение по «газовому хабу» в Турции примут в 2024 году

Решение по строительству проекта «газового хаба» в Турции примут в 2024 году. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его процитировало РИА «Новости» .

Делегация Госдумы отправилась с рабочим визитом в Турцию. Представители нижней палаты парламента на месте ознакомились со строительством АЭС «Аккую» и провели ряд встреч.

«Этот процесс в работе. <…> Я думаю, все решения в этом году будут приняты. Потому что даны поручения глав государств (России и Турции — прим. ред.), работа ведется», — сказал он.

Завальный подчеркнул, что транзит российского газа по «Турецкому потоку» превысил 13 миллиардов кубометров в 2023 году.

Недавно в Европе снова заговорили о поставках российского газа. Страны и компании из Евросоюза обсуждают возможность импорта сырья из РФ через Украину после окончания соглашения с «Газпромом» в конце 2024 года.