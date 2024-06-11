В Европе захотели продолжить поставки газа из России через Украину

Bloomberg: в ЕС обсуждают продолжение поставок газа из России через Украину

Страны и компании Европейского союза обсуждают, как продолжить поставки российского газа через Украину после окончания соглашения с «Газпромом» в конце 2024 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«Представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году», — передало агентство слова людей, знакомых с этим вопросом.

По одной из версий, газ планируют покупать в Азербайджане и перекачивать его в Европу через российские трубопроводы.

В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил, что договор с «Газпромом» на транзит российского газа не станут продлевать на 2025 год.