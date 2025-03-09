«Заукраинцы» погнались за трехлетней дочерью вице-президента США Вэнса

Несколько агрессивно настроенных проукраинских протестующих сорвали прогулку вице-президента США Джей Ди Вэнса с его трехлетней дочерью. Об этом сам политик сообщил в социальной сети Х .

Политик остановился и решил поговорить с демонстрантами. Он надеялся, что те оставят ребенка в покое. Почти все протестующие пошли на диалог.

Вэнс рассказал, что за его семьей по пятам следовала группа протестующих, выкрикивающих лозунг «Слава Украине». Его маленькая дочь пугалась все больше.

В основном это был уважительный разговор, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, вы дерьмовый человек

Вэнс стал мишенью протестующих в поддержку защиты США Украины после своего участия в провальной встрече между американским президентом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Политики поспорили, обсуждая мирные переговоры Украины с Россией. Вэнс во время ссоры упрекал Зеленского в отсутствии благодарности США за военную помощь.

В начале марта Вэнс отправился покататься на лыжах на курорт в Вермонте. Там его также встретили сотни протестующих. Многие демонстранты держали плакаты с оскорбительными лозунгами, некоторые называли вице-президента США предателем.

Позднее стало известно, что активисты, на этот раз пропалестинские, испортили поле для гольфа и Дональду Трампу.