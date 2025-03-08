Пропалестинские активисты испортили Трампу поле для гольфа

Активисты, поддерживающие палестинцев, повредили поле для гольфа, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, в Шотландии. Это было сделано в знак протеста против его заявлений о ситуации в секторе Газа. Информация об этом появилась на сайте движения Palestine Action.

Гольф — одно из любимых увлечений Трампа, которому он посвящает свои выходные. Компания, принадлежащая президенту США, владеет гольф-курортами по всему миру.

«Движение Palestine Action нанесло ночью удар, испортив поле для гольфа „Трамп Тернберри“, в ответ на планы и угрозы американской администрации уничтожить, провести этническую чистку и „захватить“ сектор Газа в Палестине», — отметили в заявлении.

Участники движения проникли на территорию гольф-клуба и нанесли на газон надпись «Газа не продается». Кроме того, они разрисовали здание клуба и повредили газоны, включая те, что использовались для проведения открытого чемпионата по гольфу.

Трамп сообщал, что Соединенные Штаты намерены установить контроль над сектором Газа и взять на себя ответственность за его восстановление. Он также выразил намерение превратить этот регион в «средиземноморскую Ривьеру» для всего мира.

При этом Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и заявил, что его жителям следует навсегда покинуть эту территорию и переселиться в другие страны. В качестве возможных вариантов он предложил Иорданию и Египет. Американский политик не исключил возможность размещения в секторе Газа войск США.

В конце февраля Трамп опубликовал видео с проектом будущего сектора Газа. На кадрах человек, похожий на Илона Маска, ест хумус и разбрасывает деньги. По улицам ездят дорогие автомобили, люди отдыхают на пляже с чистым морем, а в самой Газе стоит позолоченный памятник Трампу.