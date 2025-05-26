Затравили Макрона. Президент Франции пожаловался журналистам после скандальных видео

Французский президент Макрон пожаловался на ажиотаж вокруг его поведения в Сети

Французский президент Эммануэль Макрон заявил журналистам, что внимание интернет-пользователей к его личной жизни мешает ему спокойно работать уже три недели. На эти высказывания политика обратила внимание «Фонтанка» .

По словам главы Пятой республики, сначала в сети активно обсуждали ролик с салфеткой, затем бурную реакцию вызвало рукопожатие с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, а теперь объектом иронии стало видео с его женой Брижит.

Макрон подчеркнул, что не понимает, почему невинная семейная шутка вызвала столько разговоров и даже стала поводом для геополитических теорий.

Он назвал происходящее «немного бессмысленным» и отметил, что не ожидал такой реакции на обычную бытовую сцену.

За последние несколько месяцев поведение Макрона и в самом деле привлекало внимание общества. За «подозрительную салфетку» в итоге пришлось оправдываться Елисейскому дворцу.

Ситуация с Эрдоганом, которого политик попытался фамильярно похлопать по плечу, обернулась для него длительным и очевидно не комфортным рукопожатием.