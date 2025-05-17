Не позволил похлопать по плечу. Эрдоган ловко поймал Макрона за палец

Yeni Şafak: Эрдоган не дал Макрону похлопать себя по плечу, схватив его палец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Албании не допустил, чтобы французский лидер Эммануэль Макрон фамильярно похлопал его по плечу. Глава государства цепко схватил коллегу за палец и не выпускал около 10 секунд, сообщила газета Yeni Şafak .

Издание предположило, что Макрон хотел установить «психологическое доминирование» над Эрдоганом. Камеры зафиксировали, как на встрече Европейского политического сообщества в Тиране французский лидер положил руку на руку турецкого коллеги и стал с ним разговаривать.

Эрдоган тут же убрал ладонь, но схватил два пальца Макрона. Главе Франции удалось освободить один палец, но второй еще как минимум 10 секунд был «в капкане». В итоге сконфузившийся французский лидер похлопал Эрдогана по руке и отошел. Пользователи соцсетей прокомментировали видео фразой «Макрон ударился о скалу».

Ранее президент Франции оказался в центре обсуждений из-за таинственного свертка. Пользователи обратили внимание, что Макрон выложил в поезде на стол белый пакет и быстро его спрятал.