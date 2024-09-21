Затонувшую у берегов Сицилии яхту потребовали охранять из-за секретных данных

Водолазы потребовали от властей Италии усиления охраны обломков затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian. Они утверждают, что в сейфах на судне могут храниться секретные данные, представляющие интерес для международных разведок. Об этом телеканалу CNN сообщили анонимные источники.

«Затонувшее судно… как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — рассказали источники.

Водолазы потребовали от итальянских властей обеспечения безопасности обломков над и под водой при помощи систем подводного наблюдения.

Парусное судно Bayesian длиной 56 метров затонуло 19 августа недалеко от Сицилии, на борту находились 22 человека. Судно лежит на глубине 49 метров, примерно в 800 метрах от берега.