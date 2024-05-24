Затонувшую у берегов России американскую подлодку сняли на видео

Исследователи Русского географического общества вместе с представителями фонда «Люди моря» опустились на дно пролива Лаперуза, где нашли затонувшую американская подлодка Wahoo SS-238. Ее сняли на видео, сообщила «Российская газета» .

Субмарина опустилась на дно на глубину 60 метров. Внутри лодки находятся 80 скелетированных останков членов экипажа.

Подлодку спустили на воду на верфи в Калифорнии в феврале 1942 года, а мае она вошла в боевой состав флота, а погибла осенью 1943 года. За полтора года работы она отправила на дно 20 японских судов и кораблей суммарным водоизмещением 60 тысяч тонн.

Затонувшую подлодку исследовали с помощью телеуправляемого аппарата «Тритон», спущенного с судна «Ламантин».

«Здесь и сейчас пишется и уточняется история не флота США, а создается важная и нужная страница истории Второй мировой войны. Когда мы и американцы были братьями по оружию», — говорится в материале.

По словам директора Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталии Беляковой, «это нас на Западе пытаются отменять. Мы никого не отменяем. И уж точно не отменяем нашу общую историю».

В годы Второй мировой войны Wahoo была самой результативной результативной подлодкой, очищающей океан от врага.

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