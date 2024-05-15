Утерянную капсулу времени случайно нашли на Сахалине | 360°

Наука 15 мая 2024, 07:04 Утерянную капсулу времени случайно нашли на Сахалине Глава Холмского округа Любчинов: на Сахалине нашли утерянную капсулу времени

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На Сахалине при реставрации памятника Ленина обнаружили капсулу времени 1970 года с посланием комсомольцев. Ее планировали вскрыть шесть лет назад, но не нашли. Глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«При проведении ремонтно-реставрационных работ памятника В. И. Ленина была обнаружена капсула времени — послание от комсомольцев Холмского судоремзавода 1970 года к потомкам 2018 года», — заявил он.

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Капсулу планировали вскрыть шесть лет назад, к 100-летию комсомольского движения. Но, по словам Любчинова, найти ее не удалось. Наконец, ее обнаружили. Судя по фото, рабочие вложили в пенал номер газеты «Коммунист» от 23 апреля 1970 года.

Глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов / Telegram Глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов / Telegram Глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов / Telegram Глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов / Telegram Глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов / Telegram

Другую капсулу времени, с ледокола «50 лет Победы», выловили ирландские серферы. Ее обнаружили у берегов графства Донегол.