«Заткнуться или изменить». За резкими высказываниями Трампа о России может стоять ЦРУ

Президент США Дональд Трамп делает резкие заявления по Украине и нападает на Россию, основываясь на данных, которые ему предоставляет ЦРУ. Такое заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт предположил, что ЦРУ передает президенту «ложные представления» об истинном положении дел в России, и это может плохо отразиться на переговорном процессе.

«Трамп должен или заткнуться к чертям, или изменить свою переговорную стратегию», — отметил Джонсон.

В ином случае Трамп покажет себя как человек, не разбирающийся в теме, на фоне зрелой позиции российского лидера Владимира Путина.

Отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил ранее, что России необязательно о чем-либо договариваться. Если Трамп думает, что угрозами добьется того, что не получилось взять на поле боя, то он сам загоняет себя в угол.