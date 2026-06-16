В США признали, что цены на бензин остаются слишком высокими

Вэнс назвал слишком высокой цену за галлон бензина в 4,06 доллара

В США цены на бензин продолжили оставаться слишком высокими, но администрация президента Дональда Трампа будет добиваться их снижения, в том числе за счет понижения стоимости нефти. Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил телеканалу ABC .

«Конечно, цена на бензин 4,06 доллара за галлон (3,8 литра) — это чересчур много», — признал он.

Вэнс добавил, что администрация Трампа делает все, что в ее силах, но требуется сделать еще больше. По его словам, Вашингтон планирует добиться снижения цен на нефть, что приведет к уменьшению стоимости топлива и продовольствия.

Вице-президент США напомнил, что в стране также слишком высокая инфляция — 3,5%. Ее планируют снизить до 2,5%, но на это тоже потребуется определенное время. Стоимость бензина в США поднялась после начала военной операции американцев и израильтян против Ирана.

В США и Великобритании реальные доходы домохозяйств резко снизились из-за конфликта вокруг Ирана.