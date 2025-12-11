Для Владимира Зеленского затягивание украинского конфликта стало вопросом выживания — как политического, так и, возможно, физического. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Сейчас появился новый момент лично для Зеленского. На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — подчеркнул Лавров.

Лавров также отметил, что президент США Дональд Трамп искренне хочет решить украинский конфликт через политику и дипломатию. Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было быстрое завершение кризиса на Украине.

«И надо отдать должное нынешнему американскому лидеру: после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом», — указал министр.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине важны как стремления, так и конкретные действия по устранению его причин. Президент России Владимир Путин и члены правительства неоднократно озвучивали эти меры.

Кроме того, Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф провели встречу в Кремле, где устранили все разногласия между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД РФ. Лавров подчеркнул, что американцы стремятся понять суть украинского кризиса. Это было заметно во время встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа.

Ранее Лавров рассказал, что Уиткофф привез в Россию предложения по правам нацменьшинств на Украине. РФ и США договорились продолжить работу над урегулированием украинского конфликта.