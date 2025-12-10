Уиткофф привез в Россию предложения по правам нацменьшинств на Украине

Лавров: в плане США по Украине сказано об обеспечении прав нацменьшинств

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в своих предложениях, озвученных в Москве, подчеркнул важность обеспечения прав национальных меньшинств и религиозных свобод на Украине. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«В тех предложениях <…> которые Стивен Уиткофф привозил и которые обсуждались подробно с президентом России, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине — там, что останется от Украины, — права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — процитировал его слова ТАСС.

Россия и США договорились продолжить работу над урегулированием украинского конфликта, сообщил Лавров. РФ высоко ценит желание Дональда Трампа наладить диалог по Украине и решить вопрос дипломатическим путем, подчеркнул глава МИД. Но американский лидер пока не спешит отменять санкции против РФ.

Президент Владимир Путин 2 декабря встретился в Кремле с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

Визит американцев был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре группы и предложила обсуждать их по отдельности.

Ранее Лавров заявил, что Европа отказалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, она нарушила все предыдущие договоренности.