Принц Гарри впервые за 20 месяцев решил приехать к умирающему от рака отцу

Принц Гарри намерен приехать в Великобританию, что встретиться с отцом, королем Карлом III впервые за 20 месяцев и поговорить. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

По данным издания, Гарри запланировал поездку на третью годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября. Страдающий онкологией Карл III до конца этого месяца отменил все зарубежные поездки. В последний раз встреча короля и принца Гарри состоялась в феврале 2024 года.

«Очевидно, что обе стороны хотят этой встречи. Они не делают вид, что масштабные семейные проблемы решены, но начинать надо именно с Карла и Гарри», — отметили в публикации.

Инсайдер сообщил, что обе стороны искренне хотят примириться, а помощники принца Гарри установили прочные контакты с представителями Букингемского дворца. Они провели переговоры в июле в Лондоне. Не исключается, что таким образом в королевской семье скоро наладятся отношения.