«Засыпать песок в шестеренки». Запад решился на очередную попытку ослабления России

Западные государства намерены препятствовать развитию военно-промышленного комплекса РФ с помощью увеличения экспортного и санкционного контроля. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в статье для Financial Times .

Автор отметил, что назначение на пост главы Минобороны РФ экономиста Андрея Белоусова указало на фокус российской экономики в сторону военного производства.

«Это прямой результат целенаправленных усилий США и наших партнеров по использованию [режимов] по контролю за санкциями и экспортом для причинения ущерба военно-промышленному комплексу России», — написали в публикации.

В статье объяснили, что американская сторона собирается «засыпать песок в шестеренки российской военной машины». Речь идет об ограничении возможностей экспорта военных деталей.

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкционный список против России. Ограничения коснулись двух россиян и трех организаций, с которыми они якобы связаны.