Минфин США расширил антироссийский санкционный список | 360°

Мир 16 мая 2024, 23:51 Минфин США расширил антироссийский санкционный список Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний за «связи» с КНДР Freepik

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух россиян и трех компаний, с которыми они якобы связаны, за «участие в военно-техническом сотрудничестве с КНДР». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В стоп-лист попали Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним фирмы «Транс капитал» и «Рафорт», а также Алексей Буднев, который, как утверждает американское ведомство, владеет компанией «Технология».

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Ранее Новая Зеландия добавила в список санкций против России 28 физических и 14 юридических лиц. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс. По его словам, ограничения ввели против тех, кто якобы причастен к отправке оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию.