Засунул труп под кровать и сбежал. Разложившееся тело женщины нашли в доме ее парня

NDTV: в Индии парень спрятал тело 26-летней возлюбленной под кровать и сбежал

В индийском штате Харьяна в арендованном доме нашли разложившееся тело 26-летней женщины. Оно было спрятано под кроватью, сообщила телекомпания NDTV .

«Женщину по имени Ангури, предположительно, задушил ее сожитель», — отметил источник СМИ.

Ангури жила с Ануджем около полутора лет. Недавно, около 20 дней назад, пара переехала в арендованный дом в Дандахере.

По предварительным данным, она ушла на работу в девять утра и вернулась в семь вечера. По словам местных жителей, женщину в последний раз видели 31 октября.

Полиция сообщила, что Анудж, по результатам расследования, убил сожительницу около недели назад и сбежал, заперев дом снаружи.

«Обвиняемый находится в бегах. По факту его нахождения возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование», — сказал высокопоставленный сотрудник полиции.

