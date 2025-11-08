Засунул труп под кровать и сбежал. Разложившееся тело женщины нашли в доме ее парня
NDTV: в Индии парень спрятал тело 26-летней возлюбленной под кровать и сбежал
В индийском штате Харьяна в арендованном доме нашли разложившееся тело 26-летней женщины. Оно было спрятано под кроватью, сообщила телекомпания NDTV.
«Женщину по имени Ангури, предположительно, задушил ее сожитель», — отметил источник СМИ.
Ангури жила с Ануджем около полутора лет. Недавно, около 20 дней назад, пара переехала в арендованный дом в Дандахере.
По предварительным данным, она ушла на работу в девять утра и вернулась в семь вечера. По словам местных жителей, женщину в последний раз видели 31 октября.
Полиция сообщила, что Анудж, по результатам расследования, убил сожительницу около недели назад и сбежал, заперев дом снаружи.
«Обвиняемый находится в бегах. По факту его нахождения возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование», — сказал высокопоставленный сотрудник полиции.
Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш муж и жена — учителя начальных классов — попытались избавиться от новорожденного сына, опасаясь нарушить закон, запрещающий иметь более трех детей. Опасаясь увольнения, они решили оставить младенца в лесу.