Засуха в Германии. Более 100 городов и округов ограничили потребление воды

В Германии уровень воды в реке Рейн опустился ниже минимальных значений за всю историю наблюдений на фоне аномальной жары. Более 100 городов и округов ввели ограничения на использование воды, сообщила газета Bild .

Жителям Мюнхена уже запретили поливать газоны, мыть машины и наполнять бассейны. В Ганновере — полив в саду, если температура превысит +27 градусов. В Потсдаме перестали поливать государственные дворцовые сады.

В большинстве городов и округов ограничения касаются сельского хозяйства. Под запрет попал забор воды из рек и озер с использованием насосов для полива.

Профессор городского водопользования Технического университета Мюнхена Йорг Дрювес рассказал, что такие экстремальные явления — то слишком жарко и мало осадков, а потом снова много осадков — уже стали новой нормой.

Власти страны теперь пытаются сгладить пиковые нагрузки, так как система питьевого водоснабжения достигает предела пропускной способности.

Еще в начале июля власти Мюнхена ввели ЧС из-за дефицита воды.