Застрелившего сенатора в Миннесоте поймали

Мужчину, который застрелил сенатора в штате Минесота в США, арестовали. Об этом сообщил CBS News источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 57-летний Вэнс Боултер. Правоохранители задержали его дома в округе Сибли. Мужчину искали более суток. Поиски осложняло то, что он выдавал себя за полицейского. На месте убийства нашли машину, похожую на внедорожник полиции.

О случившемся стало известно два дня назад. От огнестрельных ранений в своем доме погибла член палаты представителей штата Мелисса Хортман и ее муж. Также пострадали сенатор Джон Хоффман с женой.

По данным журналистов, когда началась стрельба, на место ЧП оперативно выехали правоохранители. На подъездной дороге они увидели стрелка, одетого в полицейскую форму. Тот открыл огонь по ним, а потом забежал в дом Хортман и выстрелил в хозяев.