Неизвестный устроил вооруженное нападение на законодателей штата Миннесота

Выдавший себя за сотрудника полиции злоумышленник совершил вооруженные нападения на законодателей штата Миннесота. Как сообщил со ссылкой на источники телеканал Fox 9 , от огнестрельных ранений в своем доме погибла член палаты представителей штата Мелисса Хортман и ее муж. Также ранения получил сенатор Джон Хоффман с супругой.

По данным телеканала, первым от нападения пострадал сенатор Хоффман, которого злоумышленник атаковал в его доме в городе Чамплин. Узнав об атаке на политика, правоохранители соседнего городка отправились к дому парламентария Мелиссы Хортман.

На подъездной дороге правоохранители увидели стрелка, одетого в форму полицейского. Увидев стражей порядка он открыл огонь и забежал в дом Хортман, где выстрелил в хозяйку и ее мужа.

В полиции сообщили, что стрелком был белый мужчина в надетом поверх синей рубашке бронежилете и синих брюках, смахивающих на полицейскую форму.

Раненый и убитый политики состоят в Демократической фермерско-лейбористской партии Миннесоты. Руководство объединения назвало нападения «политически мотивированными».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в социальной сети X объявила, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу нападения на политиков Миннесоты.

«Наш генеральный прокурор Пэм Бонди и ФБР расследуют ситуацию, и они будут преследовать всех причастных по всей строгости закона», — процитировала она Трампа.

По ее словам, глава государства заявил, что не потерпит такого ужасающего насилия и целенаправленную атаку на законодателей Миннесоты.

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