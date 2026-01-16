Заставлял пить мочу. Подросток под видом девушки извращенно издевался над сверстником

SCMP: в Сингапуре подростка осудили за унижения и вымогательство у знакомого

В Сингапуре 18-летнего юношу приговорили к 21 месяцу условного наказания за систематические унижения и вымогательство денег у знакомого. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

В феврале 2023 года 15-летний подросток создал фейковый аккаунт в соцсети, представившись девушкой, и связался с ровесником. Сначала он задумал розыгрыш, но вскоре перевел общение в романтическое русло. Жертва поверила и в течение десяти месяцев выполняла унизительные поручения «девушки».

Среди испытаний были: погружение полового органа в масло с острым перцем чили на две минуты, натирание солью, питье собственной мочи, мастурбация перед камерой, игра в футбол без одежды и поджигание волос зажигалкой. Все это фиксировались на видео.

Обвиняемый шантажировал потерпевшего. Он угрожал обнародовать записи среди его близких и друзей, требуя денег. В итоге удалось собрать 2450 сингапурских долларов, что составляет примерно 150 тысяч рублей.

Пострадавший обратился в полицию 8 июня 2024 года. Через два дня обвиняемого задержали. Он признал свою вину в мошенничестве и вымогательстве.

Прокурор подчеркнул, что жертва действовала только под влиянием обмана и веры в отношения. Без манипуляций такие поступки были бы невозможны. Судья Кэрол Линг назвала поведение подсудимого крайне предосудительным и лишенным эмпатии.

Суд учел низкий риск рецидива и возможность исправления. Подсудимому дали условный срок с комендантским часом (ночью должен быть дома) и 110 часами обязательных работ. Родители внесли залог в 5000 сингапурских долларов (примерно 306 тысяч рублей).

Ранее россиян предупредили, что мошенники в 2026 году станут чаще использовать многоступенчатые и многоролевые преступные схемы, адаптированные под то или иное экономическое или политическое событие. Главной мишенью преступников станут подростки и пенсионеры.