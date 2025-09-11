«Заскринить и скинуть Трампу». Кто радовался убийству Кирка больше всего?

Убитый в штате Юта консервативный активист Чарли Кирк выступал против поддержки киевского режима и считал Крым частью России, то есть фактически был прямым врагом Украины. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, выгодна ли Киеву смерть активиста и можно ли всерьез говорить про украинский след в этом деле.

Соратник президента США Дональда Трампа действительно активно критиковал Владимира Зеленского. Политолог напомнил, что в Сети было множество радостных комментариев после гибели Кирка — от украинских пользователей.

«Как отмечали некоторые российские блогеры, это нужно просто все заскринить и скинуть Трампу, скинуть республиканцам, чтобы они видели, кого Соединенные Штаты сегодня поддерживают», — сказал собеседник 360.ru.

При этом он усомнился в наличии украинского следа в убийстве сторонника американского лидера, отметив, что вряд ли СБУ рискнуло провести подобную операцию.

Аджамян добавил, что украинцы могут посчитать, что гибель Кирка была во благо, но это лишь в краткосрочном периоде.

«Это убийство, наоборот, может сподвигнуть к тому, что многие молодые американцы более проникнутся теми идеями, которые Кирк продвигал, в том числе в части международной политики. Поэтому в стратегическом плане для той же Украины не факт, что это может иметь какие-то особые положительные бонусы», — резюмировал собеседник 360.ru.

До этого американский журналист Джон Вароли предположил, что за убийством Кирка могли стоять украинские нацисты и сенатор Линдси Грэм*, поддерживающий Украину, .

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.