Засиял как елка. Сенатор — о реакции Зеленского на обсуждение активов России

Сенатор Грэм: Зеленский засиял при предложении изъять замороженные активы России

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею сенатора Линдси Грэма изъять замороженные активы и объявить Россию спонсором терроризма. Американский политик сказал об этом в интервью CBS.

Республиканец рассказал о мартовской поездке в Киев. Он встретился с Зеленским, членами правительства и депутатами, чтобы обсудить поддержку со стороны США и новые санкции. Грэм заявил, что больше всего украинскому президенту понравилась идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине, а также предложение объявить Россию спонсором терроризма.

«Когда я предложил это президенту Зеленскому, он загорелся, как рождественская елка. Сделать Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США было бы очень большим ударом», — сказал он.

Грэма в России внесли в перечень террористов и экстремистов. Он признался, что Украина интересовала Запад из-за полезных ископаемых.

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