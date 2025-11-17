Засекреченный отчет выдал новый главный страх НАТО: что теперь есть у Москвы

Новейшая российская ракета «Буревестник» вызвала большую тревогу у стран Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на данные засекреченного отчета НАТО сообщил Bild .

Как пояснили авторы материала, страх перед «Буревестником» связан с его характеристиками, в частности, способностью вращаться по орбите на протяжении долгого времени, прежде чем поразить назначенную цель.

Помимо этого, ракета способна обходить средства ПРО и ПВО.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — предупреждает Bild.

Об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности ранее объявлял президент Владимир Путин. Во время испытаний «Буревестник» преодолел 14 тысяч километров и находился в воздухе около 15 часов.

Говоря о «Буревестнике», глава государства отметил, что в зоне испытаний ракеты находился разведкорабль альянса.

«В зоне во время проведения испытаний „Буревестника“ 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — добавил Путин.

Die Welt, также получившая доступ к секретному отчету НАТО, сообщала, что аналитиков блока тревожит не только «Буревестник», но и ракета «Орешник», впервые примененная год назад.

Третьим источником угрозы в документе значатся подводные беспилотники «Посейдон».