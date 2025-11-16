В НАТО испугались нового оружия России

Разведка НАТО проанализировала новейшие разработки российских Стратегических ядерных сил и предупредила о качественно новых угрозах» в ближайшие годы. Доступ к секретному документу альянса получила Die Welt .

В докладе отмечается, что ракета «Буревестник» с ядерной установкой — о завершении ее разработки Путин объявил недавно — обладает сверхдальностью, маневренностью и способностью обходить системы ПВО, включая маршруты через Северный полюс. По оценке НАТО, до ее ввода в эксплуатацию может остаться всего два–три года.

Аналитиков также тревожит ракета «Орешник», впервые примененная год назад. Дальность до 5500 километров и возможность установки различных, включая ядерные, боеголовок, делают ее значительным вызовом.

Третьим источником угрозы названы подводные беспилотники «Посейдон», ожидаемые к 2030 году. Они обладают огромной дальностью, способны действовать на больших глубинах и, по оценке документа, предназначены для поражения морских баз и прибрежных городов США, Великобритании и Франции. При этом НАТО признает нехватку торпед, способных эффективно перехватывать такие аппараты.

В октябре глава президент США Дональд Трамп объявил о намерении начать испытания ядерного оружия, но не уточнил, идет ли речь о подземных ядерных взрывах или только о проверке систем доставки. Позже министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что испытания не будут включать ядерные взрывы. Заявление последовало вскоре после того, как Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник»и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.