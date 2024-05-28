Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет 28 мая

СБ ООН проведет 28 мая экстренное заседание в связи с ударом Израиля в Рафахе

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям удара израильской армии по лагерю палестинцев в Рафахе, состоится 28 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На нем обсудят гибель десятков палестинцев, находившихся в лагере беженцев.

«Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня», — сказал источник агентства.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ обязаны прекратить военную операцию в Рафахе, которая, как он подчеркнул, способна привести к уничтожению народа Палестины.