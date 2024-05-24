Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Военнослужащие Израля обязаны прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа. Об этом на заседании 24 мая объявил председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам, его процитировало РИА «Новости» .

«В соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также резко ухудшающимися условиями проживания в Рафахе Израиль обязан прекратить военное наступление и остальные действия, которые способны привести к уничтожению народа Палестины», — заявил он.

Салам отметил, что Израиль обязан предоставить отчет о принятых мерах в связи с вердиктом суда в течение календарного месяца после его оглашения.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта за преступления в палестинском анклаве.