В Италии назвали бессмысленным существование НАТО

Минобороны Италии: у НАТО в нынешнем виде больше нет причин существовать

Мир изменился, поэтому у военного блока НАТО больше нет причин для существования. Об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто, его процитировала газета Fatto Quotidiano.

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — сказал он.

Во время выступления в Падуе Крозетто напомнил, что раньше центром были США и Европа, а теперь «есть все остальное, с чем нужно строить отношения».

По словам итальянского министра, если НАТО был создан, чтобы обеспечивать взаимную оборону, то ему необходимо взять на себя эту задачу, общаясь со странами глобального Юга. Крозетто считает, что Североатлантический альянс должен стать принципиально иной организацией, которая будет строить мир на новом уровне.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что военный блок должен был распасться после исчезновения смысла своего существования — СССР и Варшавского договора.