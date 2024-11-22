«Защититься сложно». Как новейшая ракета России «Орешник» напугала Запад

Западным странам будет крайне сложно защититься от новейшей баллистической российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщило издание Defense One .

Авторы материала отметили, что запуск такого оружия вызван тревожность у наблюдателей на Западе. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако отметил, что ракета оснащена боеголовкой с множественной разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

«Если это действительно она, то поразить столь быстро летящие несколько целей будет крайне непростой задачей. Особенно если эта ракета будет находиться на возвышенной траектории», — сказал Карако.

Он объяснил, что разделяющие боеголовки очень маневренны в воздухе, это усложняет задачу средств ПВО обороняющейся стороны. Поэтому против подобного оружия защититься очень трудно.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни одна система ПВО в мире не сможет перехватить «Орешник».