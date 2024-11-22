«Защититься сложно». Как новейшая ракета России «Орешник» напугала Запад
Defense One: от удара «Орешника» будет чрезвычайно сложно защищаться
Западным странам будет крайне сложно защититься от новейшей баллистической российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщило издание Defense One.
Авторы материала отметили, что запуск такого оружия вызван тревожность у наблюдателей на Западе. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако отметил, что ракета оснащена боеголовкой с множественной разделяющейся головной частью индивидуального наведения.
«Если это действительно она, то поразить столь быстро летящие несколько целей будет крайне непростой задачей. Особенно если эта ракета будет находиться на возвышенной траектории», — сказал Карако.
Он объяснил, что разделяющие боеголовки очень маневренны в воздухе, это усложняет задачу средств ПВО обороняющейся стороны. Поэтому против подобного оружия защититься очень трудно.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ни одна система ПВО в мире не сможет перехватить «Орешник».