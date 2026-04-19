Защищавшего русский язык латвийского депутата Росликова захотели лишить мандата

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что власти Латвии обсуждают возможность принятия отдельного закона, который позволит лишить его мандата. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

По его словам, среди представителей власти уже проводятся опросы о реакции на инициативу, которая, по сути, будет направлена лично против него.

«Они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда», — сказал Росликов.

Депутат считает, что подобные меры связаны с его политической позицией. Он отметил, что его оппонентов не устраивает участие в органах власти человека, который высказывается в поддержку России и Белоруссии.

При этом Росликов подчеркнул, что на данный момент не имеет ограничений для участия в заседаниях и выборах, так как в отношении него отсутствует вступившее в силу судебное решение.

В июне 2025 года он выступал в сейме Латвии против инициатив, связанных с ограничением использования русского языка.