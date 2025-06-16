Вставшего на защиту русского языка депутата Росликова задержали в Латвии

Силовики Латвии задержали депутата Рижской думы и лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, после его выступления в сейме в защиту русского языка. Об этом сообщила соратница политика Светлана Чулкова на своей странице в Facebook*.

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов, его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе, но вы держите за нас кулачки. Я уверена, что все будет хорошо», — заявила она.

Официальных данных о задержании депутата пока нет. Портал Bb.lv со ссылкой на источники сообщил, что заседание суда об избрании Росликову меры пресечения пройдет в понедельник, в 13:00.

В начале прошлой недели Служба государственной безопасности Латвии завела уголовное дело против депутата. Причиной стало подозрение в помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

В начале июня Алексея Росликова выгнали из сейма, где проходили дебаты о русском языке. Парламентарий в выступлении заявил, что подобная дискуссия грозит созданием отдельных «закрытых зон» для русскоязычных граждан, и добавил, что без них у Латвии нет будущего.

В защиту Росликова выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он назвал его приличным человеком, которому пришлось столкнуться с махровой русофобией.

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