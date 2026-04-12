Зарубин вспомнил удивительное предсказание Путина из 2019 года

Зарубин: Путин предсказал операцию США в Венесуэле еще в 2019 году

Журналист «Вестей» Павел Зарубин опубликовал видео, на котором президент России Владимир Путин еще в 2019 году предсказал, что произойдет с Венесуэлой. Кадры выступления российского лидера он разместил в телеграм-канале .

«Откуда Путин это знал? Удивительное видео из 2019-го», — подписал пост журналист.

В отрезке Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», предположил ход событий, при котором нефтяная отрасль Венесуэлы окажется под контролем США.

«Допустим, Соединенные Штаты возьмут и захватят венесуэльскую нефть и быстро нарастят ее выход на мировые рынки, загрузят свои заводы, а свою нефть пустят на мировой рынок», — сказал тогда Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что страна хочет контролировать иранские месторождения нефти по примеру военной операции в Венесуэле.