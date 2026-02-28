Заряды для украинской ПВО потратят на Иран: Трамп оставит Зеленского без ракет?

Эскалация на Ближнем Востоке может серьезно подорвать боеспособность ВСУ. Об этом рассказал военкор Александр Коц .

Коц отметил, что американо-израильской коалиции не удалось мгновенно парализовать военное управление Ирана. Республика уже нанесла удары по базам США в шести странах, и воздушная кампания может затянуться.

«Такие конфликты очень быстро „съедают“ боекомплект зенитно-ракетных комплексов ПВО. Во время ирано-израильского обострения прошлым летом Пентагон израсходовал четверть всех своих ракет THAAD для защиты союзника», — напомнил военкор.

По его словам, чем больше боекомплекта потратят операторы западных систем ПВО, тем меньше шансов у ВСУ получить ракеты к Patriot. А без них сбивать «Искандеры» Украине будет нечем.

Утром 28 февраля США начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана при поддержке израильских военных. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.