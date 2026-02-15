«Заразил ВИЧ». В Кении покончила с собой жертва российского блогера Яйцеслава

Соблазненная российским пикапером Яйцеславом (настоящее имя — Владислав Люльков) жительница Кении по имени Роза покончила с собой, узнав, что он заразил ее ВИЧ. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Девушка совершила самоубийство через несколько месяцев после связи с блогером. Пикапер, который сейчас в бегах, опубликовал в интернете свои похождения в Кении, похваставшись, что соблазнил там 10 женщин. В одной из его жертв Роза узнала себя.

Она сдала тест на ВИЧ, который показал положительный результат. Тело кенийки нашли в ее квартире в Найроби.

Россиянина объявили в розыск, причем его ищет и правительство Ганы, где он записал 40 роликов с местными жительницами, снимая пикап на скрытую камеру в очках. Он зарабатывал на публикации интимного контента в приватных каналах. Свои страницы в соцсетях Яйцеслав уже удалил.

Власти Ганы будут его искать и через Интерпол, и задействовав дипломатические каналы. Люлькову грозит до шести лет тюрьмы — три года за расизм и еще три за распространение интимного контента.

Ранее в Таиланде суд приговорил осетинского треш-блогера Георгия Дзугкоева к году тюрьмы из-за съемок порнороликов и публикации их в Сети.