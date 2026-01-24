Осетинского треш-блогера отправили в тюрьму за секс-перформанс в Таиланде

Суд Таиланда приговорил осетинского блогера Георгия Дзугкоева к году тюремного заключения за скандальное видео, снятое в Пхукете с участием секс-работницы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Его арестовали после того, как в интернете появился ролик, где он занимается сексом с проституткой в кузове пикапа. Это нарушает местные законы.

Следователи выяснили, что Дзугкоев также часто оскорблял местных и снимал порнографические видео.

«Суд на Пхукете приговорил Дзугкоева к одному году тюрьмы, а его партнерша получила 10 месяцев. Водитель пикапа и оператор из РФ получили по году заключения. Их признали виновными в распространении запрещенного контента и порче имиджа страны», — написали журналисты.

Все, кроме тайки, после освобождения из тюрьмы будут депортированы и получат запрет на въезд в Таиланд на 99 лет.

