Запуск китайских спутников для зондирования Земли прошел успешно

Китай вывел на орбиту Земли группу спутников Yaogan-43. Их запустили в космос с помощью ракеты Long March-4B с космодрома Сичан юго-западной провинции Сычуань, сообщило агентство Xinhua .

Запуск стартовал в 04:22 по московскому времени.

Космические аппараты предназначаются для дистанционного зондирования Земли и испытаний новых технологий низкоорбитальных спутниковых группировок. С помощью них ученые будут исследовать земельные ресурсы и отслеживать возможность стихийных бедствий.

Ранее китайские ученые под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом. Они предложили использовать ядерное оружие для уничтожения небольшого небесного тела.

По мнению ученых, боеголовка ракеты сможет взорвать астероид диаметром 50 метров. Запустить снаряд нужно в течение 30 дней или недели после обнаружение опасного объекта.