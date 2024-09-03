Запуск китайских спутников для зондирования Земли прошел успешно

Xinhua: Китай запустил на орбиту группу спутников Yaogan-43

Chen Haojie/XinHua
Фото: Chen Haojie/XinHua/Global Look Press

Китай вывел на орбиту Земли группу спутников Yaogan-43. Их запустили в космос с помощью ракеты Long March-4B с космодрома Сичан юго-западной провинции Сычуань, сообщило агентство Xinhua.

Запуск стартовал в 04:22 по московскому времени.

Космические аппараты предназначаются для дистанционного зондирования Земли и испытаний новых технологий низкоорбитальных спутниковых группировок. С помощью них ученые будут исследовать земельные ресурсы и отслеживать возможность стихийных бедствий.

Ранее китайские ученые под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом. Они предложили использовать ядерное оружие для уничтожения небольшого небесного тела.

По мнению ученых, боеголовка ракеты сможет взорвать астероид диаметром 50 метров. Запустить снаряд нужно в течение 30 дней или недели после обнаружение опасного объекта.

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