Китайские ученые предложили использовать ядерное оружие для защиты от астероидов
SCMP: ученые из КНР призвали использовать ядерное оружие против астероидов
Китайские исследователи дальнего космоса призвали ускорить разработку оружия для защиты Земли от астероидов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Авторы публикации сослались на статью в научном журнале Scientia Sinica Technologica. В ней ученые под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов заявили, что риск столкновения с астероидом является более высоким, «чем оценка, основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах».
В качестве примера они привели падение челябинского метеорита в 2013 году, когда пострадали более 1,5 тысячи человек и были повреждены около пяти тысяч зданий. Небесное тело не было обнаружено до того, как вошло в атмосферу, отметили представители института.
По мнению ученых, в некоторых ситуациях предотвратить падение астероида на Землю способно только ядерное оружие — например, если до столкновения остается неделя. Они заявили, что ядерная боеголовка мощностью один миллион тонн способна справиться с углеродистым астероидом диаметром 50 метров.
Авторы научной работы считают, что для предотвращения угроз нужно иметь возможность быстрого запуска ядерных боеголовок с Земли в течение 30 дней, при этом необходимо обеспечить высокую точность поражения с минимальной погрешностью.
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