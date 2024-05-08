Запущенные хуситами беспилотники ликвидировали в Аденском заливе | 360°

Мир 08 мая 2024, 10:09 Запущенные хуситами беспилотники ликвидировали в Аденском заливе CENTCOM: хуситы запустили 3 БПЛА и баллистическую ракету в Аденском заливе

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Йеменские хуситы выпустили в сторону Аденского залива противокорабельную баллистическую ракету и три беспилотника. Два дрона уничтожили военные западных стран, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Хуситы запустили три беспилотные воздушные системы над Аденским заливом из контролируемых хуситами районов в Йемене <…> Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету над Аденским заливом», — заявила пресс-служба.

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Беспилотники нейтрализовали. Один из них сбили силы CENTCOM, другой — корабль западной коалиции. Третий не достиг цели и потерпел крушение в Аденском заливе. О судьбе ракеты военные не сообщили, но уточнили, что информация о повреждениях судов не поступала.

Движение «Ансар Алла» атаковало суда в Аденском заливе и Красном море. Из-за этого США и Великобритания при поддержке других стран в январе нанесли удар по Йемену, но взаимные атаки не прекратились.