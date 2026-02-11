Литва призвала Европу не царапать ворота Кремля

Европа не должна царапать ворота Кремля. Такое заявление LRT сделал литовский президент Гитанас Науседа, комментируя участие ЕС в переговорах России и США по Украине.

По его словам, Европа может участвовать в диалоге, но это должно происходить только при наличии договоренности о достижении справедливого мира.

«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя стучать или царапать ворота Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля», — подчеркнул Науседа.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сесть с ним за стол переговоров, если этого потребуют интересы республики. Вместе с тем он напомнил, что в России его разыскивают за снос советских памятников.