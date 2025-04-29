Власти Германии, пригласившие украинскую делегацию в Берлин на 80-летие Победы, поступили запредельно цинично. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, приглашение получили не российские представители, а «расплодившиеся бандеро-нацисты».

Медведев добавил, что в Германии политическую повестку дня «оккупировали русофобы» и приверженцы милитаризма: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«У всех них, как известно, родственники были в рядах Вооруженных сил Германии, а у некоторых — в рядах СС», — подчеркнул политик.

Ранее Медведев осудил лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца из-за высказывания о ракетах Taurus. Зампред Совбеза России предостерег немецкого политика от передачи дальнобойных снарядов ВСУ для удара по Крымскому мосту.