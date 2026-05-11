Дмитриев: WSJ наконец признала тяжелую ситуацию с лидерами стран Европы

На позднее признание проблем европейских властей со стороны американского издания Wall Street Journal указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в соцсети Х .

Поводом для комментария стал материал американской газеты о резком падении доверия к политикам в Европе. Авторы публикации связали эту тенденцию с экономическими трудностями, раздражением общества из-за мигрантов и усилением партий, которые называют популистскими.

«Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение?» — написал Дмитриев.

Он также отметил, что чиновники в Европе уже не смогут уйти от ответственности за собственные ошибки.

«Расплата не заставит себя долго ждать», — подчеркнул глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти с поста в ближайшие дни на фоне внутриполитического раскола после выборов.