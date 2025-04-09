Депутат Рады Дубинский: Украина либо будет всем платить, либо исчезнет с карты

Украина сейчас стоит перед трудным выбором. Она может заплатить всем сразу или исчезнуть с карты, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями загнал страну в угол. Поэтому у нее есть лишь два варианта — выплатить контрибуции США и России или республика перестанет существовать.

«Уникальность ситуации, до которой Зеленский довел страну, в том, что она заплатит всем. Это одновременно и проигрыш <…>, и доведение страны до банкротства», — добавил Дубинский.

По его мнению, с помощью «союзников» и Зеленского у Украины нет шансов на независимость и субъектность.

Ранее Дубинский заявил, что до исчезновения Зеленского с политической арены страны осталось четыре месяца. Свои прогнозом политик поделился на фоне подготовки офиса Зеленского к выборам президента Украины.