Запертого отцом на 1,5 года в фургоне девятилетнего мальчика нашли во Франции

BFM TV: отец на 1,5 года запер девятилетнего сына в фургоне во Франции

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого 43-летний отец запер в фургоне и продержал там около 1,5 года. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

Мальчика нашел сосед: в начале недели он услышал шум из припаркованного во дворе автомобиля и вызвал правоохранителей. Открыв фургон, полицейские обнаружили голого ребенка. Он лежал под одеялом в позе эмбриона среди экскрементов.

По словам прокурора Николя Хайца, мальчик был бледным, истощенным и не мог ходить из-за долгого сидения.

Ребенок рассказал, что его держали взаперти с сентября-декабря 2024 года, тогда же он последний раз принимал душ и перестал ходить в школу.

Отец мальчика признал, что запер сына, чтобы «защитить» от сожительницы, которая якобы хотела отправить его в психушку.

Ему и его партнерше предъявили обвинения в похищении, лишении свободы и невыполнении обязанностей по уходу. Мачеху также обвинили в неоказании помощи. Мальчика и еще двух дочерей пары изъяли из семьи и поместят в детский дом.

Ранее в Германии женщина семь лет держала свою дочь взаперти, чтобы та не общалась с отцом.