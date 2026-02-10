В Германии мать семь лет держала дочь взаперти

Bild: в Германии мать заперла дочь на семь лет, чтобы она не общалась с отцом

Жительница Германии семь лет держала дочь в запертой комнате и ограничивала ее контакты с внешним миром. Прокуратура предположила, что она пыталась помешать общению ребенка с отцом, сообщило издание Bild .

После рождения девочки мать почти сразу лишила ее прогулок и развивающих занятий, не показывала врачам. Когда отец попытался забрать дочь, женщина сымитировала переезд в Италию. Однако выяснилось, что они оставались в Германии.

За годы изоляции у девочки начались проблемы с развитием и поведением: у ребенка почти не сформировался жизненный опыт, а незнакомая еда вызывает отторжение. Прокурор указал и на последствия для здоровья: у девочки выявили нехватку витамина D, из-за чего кости голеней сформировались неправильно. По данным журналистов, ребенок ходил только на цыпочках.

Прокуратура сочла, что мать намеренно держала дочь взаперти, чтобы исключить любые контакты с отцом. Под подозрение также попали бабушка и дедушка девочки. Следствие посчитало, что они помогали скрывать ребенка. Семья должна предстать перед судом, полицейские продолжат расследование.

Ранее в Великобритании сразу три поколения одной семьи осудили на 100 лет за пытки и изнасилование несовершеннолетней.