Запасы газа в подземных хранилищах Европы сократились до 35%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе достиг 35,05% по состоянию на 10 мая. Об этом свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры региона (GIE).

В хранилищах находится примерно 35 миллиардов кубометров газа, что на 29,1 процентного пункта меньше, чем год назад, и на 12,4 процентного пункта ниже среднего уровня для 10 мая за последние пять лет.

Ниже этого показателя заполненность хранилищ газа в Европе опускалась лишь ва период 2021 года. Тогда уровень достиг 31,36%.

Ранее президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард заявила о неустойчивом положении энергетики из-за импорта большого количества ископаемого топлива.