Западу предрекли исчезновение

Запад может прекратить существование из-за внутреннего кризиса и перехода мира к многополярности. Западные государства будут тяготеть к группам, образованным на том или ином континенте, сообщил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный посол Александр Яковенко, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, администрация Дональда Трампа знаменует собой эндшпиль периода после окончания «Холодной войны» с политикой западных элит.

Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности — отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира естественному состоянию международных отношений», — написал Яковенко в докладе.

Посол добавил, что при переходе к многополярности предстоит переписать Всеобщую декларацию прав человека на межцивилизационной основе, а также реформировать ООН, включая ее Совет Безопасности.

Что касается Запада, игравшего играл роль мирового гегемона, то теперь будет идти речь о сжатии его статуса до еще одного региона и еще одной цивилизации в ряду прочих, отметил Яковенко.

Ранее Владимир Путин указал на желание Запада из века в век «откусить» что-то от России.