Западу следует более серьезно относиться к странам Глобального Юга ради спасения собственной репутации на международной арене. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel .

«Негодование <…> растет у стран Глобального Юга. Чтобы это остановить, Западу придется пойти на реальные уступки и отказаться от привилегий», — отметили в материале.

БРИКС значительно превосходит G7 не только по численности населения, но и по экономическим показателям, признали в статье. Западу стоит серьезно отнестись к этому вызову и начать развивать политическую культуру.

«Это включает встречу с представителями <…> более слабых стран на равных и серьезное отношение к их проблемам», — указали авторы.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС создали из-за нарушений США норм международного права. Запад во главе с Америкой не раз злоупотреблял положением и действовал вне рамок ООН.